Ереван и Баку одновременно опубликовали текст мирного соглашения

Обе стороны выражают взаимное стремление к установлению добрососедских отношений

Армения и Азербайджан одновременно опубликовали текст соглашения о мире, что является важным шагом на пути к урегулированию многолетнего конфликта между двумя странами. Об этом сказано на сайте МИД.

В заявлении, предваряющем текст соглашения, обе стороны выражают взаимное стремление к установлению добрососедских отношений и признают необходимость справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе.

Соглашение, состоящее из 17 статей, заключено на основе Устава ООН, Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970 г.), заключительного акта Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 г. и направлено на развитие отношений на основе норм и принципов, закрепленных в этих документах.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что благодаря этому соглашению удалось достичь мира. Он отметил, что в Овальном кабинете были подписаны объемные документы и важные элементы соглашения.

Рената Валеева