Армения и Азербайджан договорились о мирном урегулировании конфронтации

Третьей стороной выступили США

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время трехсторонней церемонии в Белом доме с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Трамп подчеркнул, что благодаря этому соглашению удалось достичь мира. Он отметил, что в Овальном кабинете были подписаны объемные документы и важные элементы соглашения.

Пашинян сообщил о парафировании договора, что является предварительным подписанием инициалами, что проложит путь для прекращения длившегося десятилетиями конфликта и открытия новой эпохи между Арменией и Азербайджаном, основанной на полном уважении суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

Кроме обязательства прекратить все боевые действия, Ереван и Баку пообещали открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения. Также США станут эксклюзивным партнером Армении в деле разработки Зангезурского коридора, который соединяет Нахичевань — азербайджанский эксклав — с основной территорией страны. Срок партнерства составляет 99 лет. «А затем они обещают, что через 99 лет продлят его», — сказал Трамп на встрече. Отмечается, что этот 40-километровый участок будет называться «маршрут Трампа».

Дмитрий Зайцев