Запуск «Луны-27А» перенесен на 2029 год, «Луну-27Б» планируют отправить в 2030-м

Первый посадочный аппарат проработает на поверхности спутника Земли около года

Запуск российской межпланетной станции «Луна-27А» перенесен с 2028 на 2029 год, а отправка «Луны-27Б» к Луне планируется в 2030 году. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зеленый.

— Эти запуски всегда двигаются. Сейчас 2029 год — такая реальная цифра, — сказал Зеленый, отвечая на вопрос о сроках запуска аппарата «Луна-27А».

По его словам, следующая межпланетная станция — «Луна-27Б» отправится к спутнику Земли через год после запуска первого аппарата.

— Одна летит на Северный полюс, другая — на Южный. В какой последовательности, пока не решено, — сообщил Зеленый.

Ранее, в декабре 2023 года, занимавший тогда должность главы «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял о планах запустить миссию «Луна-27» в 2028 году. Тогда же он сообщил о намеченном на 2027 год запуске миссии «Луна-26» и о планах по старту «Луны-28» к 2030 году или позже.

В декабре 2023 года Российская академия наук предложила «Роскосмосу» создать два посадочных аппарата «Луна-27» для гарантированного выполнения миссии. В августе 2024 года Зеленый заявил, что первый аппарат «Луна-27» предлагается отправить на Северный полюс спутника Земли, а его дублер — на Южный. Однако в ноябре 2024 года академик сообщил, что средства для создания второго аппарата миссии «Луна-27» пока не выделены.

Зеленый также рассказал, что посадочный аппарат «Луна-27» проработает на поверхности спутника Земли около года.

В апреле 2025 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Россия намерена запустить к Луне шесть автоматических аппаратов, в том числе два аппарата «Луна-27».

Напомним, первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа 2023 года. Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» был выполнен с космодрома Восточный. Однако 19 августа 2023 года аппарат разбился, столкнувшись с лунной поверхностью, в результате чего мягкая посадка станции на Южном полюсе Луны, запланированная на 21 августа, не состоялась.

Рената Валеева