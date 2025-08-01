До 2031 года трассы М-7 и М-12 полностью покроют мобильной связью

Реализация проектов будет осуществляться при господдержке из бюджета Татарстана

Фото: Михаил Захаров

Согласно решению Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), операторы связи обязаны обеспечить покрытие подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE все участки федеральных автомобильных дорог, имеющих необходимую инфраструктуру, к 8 сентября 2031 года. Решение принято в соответствии с перечнем поручений президента России, пишет пресс-служба Минфина Татарстана.

В республике уже в 2025 году запланированы мероприятия по развитию необходимой инфраструктуры для обеспечения услугами мобильной связи участков федеральных трасс М-7 и М-12. Реализация проектов будет осуществляться при господдержке из бюджета Татарстана.

В июне Рустам Минниханов провел встречу с Инессой Галактионовой, гендиректором ПАО «МТС». Обсуждая планы на будущее, стороны поговорили об установке 700 новых базовых станций мобильной связи в республике и строительстве станций на федеральных трассах М-7 и М-12.



Рената Валеева