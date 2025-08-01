До 2031 года трассы М-7 и М-12 полностью покроют мобильной связью
Реализация проектов будет осуществляться при господдержке из бюджета Татарстана
Согласно решению Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), операторы связи обязаны обеспечить покрытие подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE все участки федеральных автомобильных дорог, имеющих необходимую инфраструктуру, к 8 сентября 2031 года. Решение принято в соответствии с перечнем поручений президента России, пишет пресс-служба Минфина Татарстана.
В республике уже в 2025 году запланированы мероприятия по развитию необходимой инфраструктуры для обеспечения услугами мобильной связи участков федеральных трасс М-7 и М-12. Реализация проектов будет осуществляться при господдержке из бюджета Татарстана.
В июне Рустам Минниханов провел встречу с Инессой Галактионовой, гендиректором ПАО «МТС». Обсуждая планы на будущее, стороны поговорили об установке 700 новых базовых станций мобильной связи в республике и строительстве станций на федеральных трассах М-7 и М-12.
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