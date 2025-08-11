После введения плана «Ковер» в небе над Казанью кружит самолет из Китая — FlightRadar
Борт «Аэрофлота» должен был приземлиться в 13.20
Сегодня, 11 августа, в Казани был введен план «Ковер». Об этом сообщила Росавиация. Подобные ограничения, как пояснили в ведомстве, связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. О начале их действия стало известно около 13.45.
По данным сервиса FlightRadar, в эти минуты в небе над Казанью кружит Airbus А-330. Воздушное судно выполняет рейс «Аэрофлота» из китайского города Санья в Казань.
Также в небе над Чебоксарами находится самолет компании «Северный ветер», пассажиры которого летят из Санкт-Петербурга в Казань.
Напомним, что сегодня на территории Татарстана действует режим «Беспилотная опасность». Ранее его вводили и 9, и 10 августа.
