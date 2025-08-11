Новости общества

В Татарстане 11 августа введен режим «Беспилотной опасности»: это третий день ограничений кряду

05:30, 11.08.2025

Меры безопасности действуют с 03:52

В Татарстане 11 августа введен режим «Беспилотной опасности». Меры безопасности действуют с 03:52. Об этом сообщило МЧС России.

Отметим, что ранее, 9 и 10 августа, в республике также вводили аналогичный меры.

Информации о закрытии или изменении режима работы аэропортов Казани или Нижнекамска со стороны Росавиации не поступало.

Дмитрий Зайцев

Общество Татарстан

