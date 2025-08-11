Новости общества

13:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российская армия освободила населенный пункт Луначарское в ДНР

12:12, 11.08.2025

Это удалось подразделениям группировки войск «Центр»

Российская армия освободила населенный пункт Луначарское в ДНР
Фото: Мария Зверева

Российская армия освободила населенный пункт Луначарское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Яблоновка, расположенного в ДНР.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также