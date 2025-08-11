Российская армия освободила населенный пункт Луначарское в ДНР
Это удалось подразделениям группировки войск «Центр»
Российская армия освободила населенный пункт Луначарское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Напомним, 9 августа Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Яблоновка, расположенного в ДНР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».