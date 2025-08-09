Новости общества

Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Яблоновка в ДНР

13:30, 09.08.2025

Это стало возможно благодаря решительным действиям подразделения группировки «Центр»

Фото: Максим Платонов

Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Яблоновка, расположенного в ДНР. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Ранее, 5 августа, Минобороны сообщало об освобождении другого населенного пункта — Январского.

Дмитрий Зайцев

