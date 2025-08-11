Татарстан вошел в тройку лидеров в ПФО по числу зарегистрированных застройщиками прав дольщиков

В топ-3 вошли также Самарская область и Башкортостан

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял второе место в ПФО по числу прав дольщиков, зарегистрированных на основании поданных застройщиками заявлений. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росреестра по республике.

В топ-3 вошли также Самарская область и Башкортостан, добавили в ведомстве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, после вступления в силу закона №202-ФЗ застройщики могут подавать в Росреестр заявления на регистрацию права собственности от имени участников долевого строительства без доверенности. В Татарстане право собственности участников долевого строительства зарегистрировано в отношении 11 447 объектов недвижимости.

— За пять лет действия закона по заявлениям застройщиков оформлены права дольщиков почти на 11,5 тыс. объектов, при этом 5 183 — в текущем году. Значительное увеличение регистраций прав связано с тем, что с 1 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон №487-ФЗ, закрепивший обязанность застройщиков подавать документы от имени дольщиков. С этой даты документы подаются к нам в электронном виде без затрат граждан на изготовление электронной цифровой подписи, — заявила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Напомним, в первом полугодии татарстанцы взяли ипотеку на 50 млрд рублей, или в два раза меньше, чем годом ранее (106 млрд). Снижение по выданным ипотечным кредитам составило 59%. «Видно, что у нас идет такая просадка, потому что из-за высокой ставки приобретать жилье по ипотеке сегодня очень накладно», — так обрисовал ситуацию на рынке первичной недвижимости министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Галия Гарифуллина