СМИ: «Рубин» может получить 20 млн евро за трансфер Мирлинда Даку

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» обсуждает трансфер албанского нападающего

Фото: Динар Фатыхов

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» обсуждает с казанским «Рубином» трансфер албанского нападающего Мирлинда Даку. Об этом сообщает telegrafi.com.

Как передает издание, «Фиорентина» планирует предложить за игрока 20 млн евро. Сам Даку, как утверждает telegrafi.com, заинтересован в переходе в Серию А. Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде вышел на связь с агентом Даку Шкумбином Коррмемети.

Напомним, ранее «Рубин» официально объявил о продлении контракта с Мирлиндом Даку до 2029 года. При этом в июне нападающий был близок к трансферу в «Зенит». Казанцы могли заработать на сделке около 8 млн евро. Однако что-то пошло не так, и контракт с «сине-бело-голубыми» сорвался. В итоге футболист принял решение остаться в Казани.

По некоторым данным, «Рубин» ради сохранения лучшего бомбардира команды предложил игроку значительное повышение зарплаты. Источники сообщали, что казанский клуб готов платить албанцу около 3 млн евро в год. С таким контрактом Даку становится в ряд одних из самых высокооплачиваемых футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).



Галия Гарифуллина