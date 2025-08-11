В Вахитовском районе Казани 12 августа отключат водоснабжение по ряду адресов

Отключения коснутся 15 многоквартирных домов

Фото: Артем Дергунов

В Вахитовском районе Казани с 09.00 12 августа до 09.00 13 августа отключат водоснабжение для ряда многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе городского «Водоканала».

Воды не будет по следующим адресам:

Агрономическая, 2/9, 4, 6, 16/8, 18, 20,

Качалова, 64/21, 76, 77, 78, 82/19, 83/14, 75, 77а, 93,

Н. Назарбаева, 9/2, 15, 21/64, 13, 27б,

Спартаковская, 119/25,

Шаляпина, 8/16, 12, 14/83, 19/82, 25/119.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отключения коснутся 15 многоквартирных домов. Как пояснили в «Водоканале», они связаны с подключением двух водопроводов для дома по ул. Шаляпина, 15 к централизованным сетям водоснабжения.

Автоцистерны с водой доставят согласно заявкам, которые жители могут подать по телефону: +7(843)231-62-60.

Напомним, в Вахитовском районе временно отключали водоснабжение и 5 августа. Это было необходимо для подключения водопровода для ЖК по ул. Муштари, 14в к централизованным сетям водоснабжения.

Галия Гарифуллина