В Вахитовском районе Казани 5 августа отключат водоснабжение по ряду адресов

Воды не будет с 09.00 до 23.00

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Водоканал» сообщил о временном отключении водоснабжения в Вахитовском районе города 5 августа в связи с подключением водопровода для ЖК по ул. Муштари, 14в к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сказано в телеграм-канале.

Воды не будет с 09.00 до 23.00 5 августа по следующим адресам:

ул. Бутлерова, 7, 30, 30а, 34, 34/13, 43,

ул. Маяковского, 13/34,

ул. Муштари, 8, 8/45, 10, 11, 11/43, 12, 12а, 12б, 13, 13лит.а, 13а, 13б, 13в, 14, 14в,

ул. Щапова, 28 корп.в.

Рената Валеева