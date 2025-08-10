Новости общества

Власти Коми ввели особые меры безопасности из-за полётов беспилотников в Ухтинском районе

17:28, 10.08.2025

Инцидентов с участием беспилотных летательных аппаратов, повлекших ущерб здоровью граждан, не зарегистрировано.

Фото: Официальное сообщество Республики Коми "Вконтакте

Правительство Республики Коми объявило о введении специальных мер безопасности в связи с полётами беспилотных воздушных судов в Ухтинском районе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального правительства.

Сотрудники организаций, расположенных в зонах возможного полёта беспилотных устройств, временно эвакуированы в целях профилактики возможных рисков.

Специализированные подразделения информируют население о правилах поведения при выявлении беспилотников.

Официально рекомендовано воздержаться от видеосъёмки и распространения изображений эксплуатации враждебных беспилотных средств передвижения с целью предотвращения утечки разведданных потенциальному противнику.

Напомним, что сегодня, 10 августа, в Татарстане дважды вводили режим «Беспилотной опасности».

Дмитрий Зайцев

