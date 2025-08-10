Власти Коми ввели особые меры безопасности из-за полётов беспилотников в Ухтинском районе
Инцидентов с участием беспилотных летательных аппаратов, повлекших ущерб здоровью граждан, не зарегистрировано.
Правительство Республики Коми объявило о введении специальных мер безопасности в связи с полётами беспилотных воздушных судов в Ухтинском районе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального правительства.
Сотрудники организаций, расположенных в зонах возможного полёта беспилотных устройств, временно эвакуированы в целях профилактики возможных рисков.
Специализированные подразделения информируют население о правилах поведения при выявлении беспилотников.
Официально рекомендовано воздержаться от видеосъёмки и распространения изображений эксплуатации враждебных беспилотных средств передвижения с целью предотвращения утечки разведданных потенциальному противнику.
