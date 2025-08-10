В Татарстане второй раз за день ввели режим «Беспилотная опасность»
Ограничительные меры начали действовать в 14:40
В Татарстане второй раз за день ввели режим «Беспилотная опасность». Ограничительные меры начали действовать в 14:40. Об этом сообщает МЧС России.
Напомним, что сегодня, 10 августа, в регионе уже вводили аналогичные ограничения. они действовали с 05:43 утра и продлились до 08:41.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».