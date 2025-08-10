Казань примет участников международного молодежного автопробега БРИКС

Фото: скриншот с телеграм-канала "Автодора"

Международный автопробег стартовал в Екатеринбурге и направляется в столицу Татарстана. В мероприятии участвуют 30 студентов из Индии, Китая, Замбии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Кубы, Шри-Ланки, Кении, Вьетнама, Узбекистана и Казахстана. Общая протяженность маршрута от Екатеринбурга до Казани составит более 800 километров. Об этом сообщает телеграм-канал «Автодора».

Казань станет ключевым пунктом маршрута, где произойдет передача эстафеты представителям делового сообщества стран БРИКС. После столицы Татарстана участники продолжат путь в направлении Нижнего Новгорода, Суздаля и Москвы.

Мероприятие организовано Государственной компанией «Автодор» и проходит с 9 по 15 августа. В рамках пробега участники знакомятся с инфраструктурой и потенциалом российских регионов.

В Екатеринбурге участники уже посетили кампус Уральского федерального университета, где ознакомились с образовательной инфраструктурой и инвестиционным потенциалом региона. Также состоялся практикум от Центра компетенций Минстроя России, посвященный развитию автомобильного туризма в России.

Особое значение имеет этап пробега в Казани, где состоится передача эстафеты и продолжение международного диалога в рамках сотрудничества БРИКС.

Дмитрий Зайцев