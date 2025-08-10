«Золотой» самолет короля Малайзии вылетел из казанского аэропорта — Flightradar

Фото: скриншот с сайта flightradar24.com

Из международного аэропорта Казани вылетел самолет, на котором несколько дней назад прилетел король Малайзии Султан Ибрагим. К таким выводам можно прийти, ознакомившись с данными авиа сервиса FlightRadar. Судя по карточке, «золотой» самолет является «Боингом-737.

скриншот с сайта flightradar24.com

Напомним, что Султан Ибрагим прибыл в России с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. После встречи с лидером государства, он прилетел в Казань. 8 августа в казанском аэропорту его встречал лично раис Татарстана Рустам Минниханов. По традиции гостя приветствовали национальным татарским лакомством — чак-чаком. После этого Минниханов и Ибрагим провели встречу, во время которой Минниханов отметил, что Малайзия играет важную роль в исламском мире и является ключевым партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вчера, 9 августа, Рустам Минниханов провел для короля экскурсию на Казанском вертолетном заводе. В ходе визита гостям показали продукцию завода: вертолет Ми-38 с комфортным салоном, различные версии Ми-8МТВ-1 и вертолет «Ансат» в полицейских и медицинских вариантах. Также на территории испытательного корпуса организовали выставку промышленных достижений Татарстана. Кроме того, султан Ибрагим увидел образцы продукции местных предприятий: модели судов Зеленодольского завода, машины марки «Аурус», грузовики КАМАЗ.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане сняли режим беспилотной опасности», который действовал 10 августа.

Дмитрий Зайцев