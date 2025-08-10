Раис Татарстана посетил объекты социальной инфраструктуры Высокогорского района

Раис республики принял участие в запуске природного газа в новом микрорайоне и открыл молодежный центр «Импульс».

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Рустам Минниханов, раис Татарстана, совершил рабочую поездку в Высокогорский район, где принял участие в открытии ряда важных социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

предоставлено пресс-службой раиса РТ

В ходе визита раис республики принял участие в запуске природного газа в новом микрорайоне поселка Эстачи. В населенном пункте сейчас ведется активная жилищная застройка, и подключение к газовым сетям является важным этапом развития инфраструктуры микрорайона.

Особое внимание было уделено открытию молодежного центра «Импульс». В двухэтажном здании разместились универсальные залы, мультимедийный центр, гончарная и столярная мастерские, клуб молодых семей и студия стилиста.

Дмитрий Зайцев