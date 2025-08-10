Раис Татарстана посетил фермерское хозяйство в Зеленодольском районе
В ходе визита состоялась встреча с районным активом
Рустам Минниханов, глава Татарстана, совершил рабочую поездку в фермерское хозяйство «Ягодная долина», расположенное в Зеленодольском районе. Об этом сообщает пресс-служба раиса.
Хозяйство специализируется на выращивании ягод. Предприятие располагает мультитемпературным комплексом вместимостью 800 тонн для хранения продукции и собственным магазином розничной торговли. В хозяйстве также функционирует глэмпинг-комплекс
В ходе визита состоялась встреча с районным активом. По информации главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, урожайность сельскохозяйственных культур достигает 34 центнеров с гектара. Поголовье крупного рогатого скота в районе составляет 12 тысяч голов.
Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что на текущий момент убрано 40% посевных площадей. Он акцентировал внимание на важности участия местных жителей в программах государственной поддержки.
Рустам Минниханов подчеркнул, что вопросы развития инфраструктуры, включая водоснабжение и дорожную сеть, будут решаться комплексно. Глава республики также заверил в продолжении действующих программ поддержки агропромышленного комплекса.
