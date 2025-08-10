Новости общества

Раис Татарстана посетил фермерское хозяйство в Зеленодольском районе

13:02, 10.08.2025

В ходе визита состоялась встреча с районным активом

Фото: скриншот из видео с телеграм-канала "ГАЛИМОВА"

Рустам Минниханов, глава Татарстана, совершил рабочую поездку в фермерское хозяйство «Ягодная долина», расположенное в Зеленодольском районе. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Хозяйство специализируется на выращивании ягод. Предприятие располагает мультитемпературным комплексом вместимостью 800 тонн для хранения продукции и собственным магазином розничной торговли. В хозяйстве также функционирует глэмпинг-комплекс

В ходе визита состоялась встреча с районным активом. По информации главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, урожайность сельскохозяйственных культур достигает 34 центнеров с гектара. Поголовье крупного рогатого скота в районе составляет 12 тысяч голов.

Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что на текущий момент убрано 40% посевных площадей. Он акцентировал внимание на важности участия местных жителей в программах государственной поддержки.

Рустам Минниханов подчеркнул, что вопросы развития инфраструктуры, включая водоснабжение и дорожную сеть, будут решаться комплексно. Глава республики также заверил в продолжении действующих программ поддержки агропромышленного комплекса.

Ранее «Реальное время» сообщало, что министр сельского хозяйства Татарстана Зяббаров заложил камень нового молочного завода в Арском районе

Дмитрий Зайцев

