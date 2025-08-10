Новости общества

Из-за ливня в двух районах Казани отключились светофоры

15:10, 10.08.2025

Движение осложнено в Советском и Приволжском районах столицы

Фото: Максим Платонов

По данным казанской Госавтоинспекции, в связи с неблагоприятными погодными условиями нарушена работа светофорных объектов на следующих перекрестках города:

  • перекресток улиц Мира — Советской;
  • перекресток Мира — Шоссейной (район Дербышки);
  • перекресток Аграрной — Автовокзал «Южный»;
  • перекресток Салимжанова — Миннуллина.

Как отмечают в ведомстве, аварийные службы уже направлены на места для проведения ремонтных работ.

Ранее «Реальное время» сообщало, что, по данным ГБУ «Безопасность дорожного движения», с января по июль на дорогах Татарстана погибли 163 человека.

Дмитрий Зайцев

