Из-за ливня в двух районах Казани отключились светофоры
Движение осложнено в Советском и Приволжском районах столицы
По данным казанской Госавтоинспекции, в связи с неблагоприятными погодными условиями нарушена работа светофорных объектов на следующих перекрестках города:
- перекресток улиц Мира — Советской;
- перекресток Мира — Шоссейной (район Дербышки);
- перекресток Аграрной — Автовокзал «Южный»;
- перекресток Салимжанова — Миннуллина.
Как отмечают в ведомстве, аварийные службы уже направлены на места для проведения ремонтных работ.
Ранее «Реальное время» сообщало, что, по данным ГБУ «Безопасность дорожного движения», с января по июль на дорогах Татарстана погибли 163 человека.
