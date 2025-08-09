За шесть месяцев 2025 года на дорогах Татарстана погибло 163 человека

В том числе семь детей

Фото: Артем Дергунов

По данным ГБУ «Безопасность дорожного движения», с января по июль на дорогах Татарстана погибли 163 человека. В том числе семь детей. Соответствующая инфографика опубликована в официальном телеграм-канале организации.

Как отмечается в статистике, 22 погибших были пешеходами, еще 56 — скончались из-за столкновения при выезде на встречную полосу, 18 — не были пристегнуты ремнем безопасности, а 14 погибли по вине пьяного водителя.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Напомним, что несколькими днями ранее стало известно, что председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев лишился прав. Причиной послужило ДТП, которое он устроил — на пешеходном переходе мужчина за рулем микроавтобуса сбил трех подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Тогда Шиабиев признался, что был пьян и сел за руль, осознавая опасность своих действий. По данном факту глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования.

