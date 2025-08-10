Татарстанстат: в сфере строительства в республике работают почти 90 тыс. человек

За первое полугодие 2025 года введено в эксплуатацию 2,2 млн кв. м жилья

Фото: скриншот статистики Татарстанстата

10 августа отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли. В этот день чествуют специалистов, создающих современную инфраструктуру и определяющих облик городов будущего. Об этом сообщает Татарстанстат.

По данным ведомства, по итогам 2024 года в сфере строительства было занято 89,3 тысячи специалистов. За этот период в регионе введено в эксплуатацию 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

Первое полугодие 2025 года показало не менее впечатляющие результаты: введено 2,2 миллиона квадратных метров жилья. Это позволило республике занять четвертую позицию в общероссийском рейтинге и утвердиться на первом месте в Приволжском федеральном округе.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане на развитие социальной инфраструктуры направят более 28 млрд рублей.

Дмитрий Зайцев