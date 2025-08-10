В Татарстане на развитие социальной инфраструктуры направят более 28 млрд рублей
В Татарстане продолжается реализация масштабных программ по развитию социально-общественной инфраструктуры. Ежегодное финансирование данных проектов осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Об этом сообщает республиканский Минфин.
Общий объем финансирования программ в 2025 году составит свыше 28 миллиардов рублей. Средства будут направлены на развитие ключевых социальных сфер региона.
Средства будут направлены на развитие ключевых социальных сфер региона, включая систему образования, культурную сферу, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику, национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство.
Особое внимание в текущем году уделяется капитальному ремонту школ и модернизации школьных столовых. Важным направлением остается обеспечение населения качественной питьевой водой. Также в планах — реконструкция и строительство детских оздоровительных лагерей, модернизация коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт медицинских стационаров.
Реализация данных программ направлена на повышение качества жизни населения и развитие социальной инфраструктуры региона.
Ранее «Реальное время» сообщало, что вТатарстане продолжается масштабная модернизация детских оздоровительных учреждений.
