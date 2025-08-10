Новости общества

В Татарстане спустя три часа сняли режим «Беспилотная опасность»

08:44, 10.08.2025

Напомним, что сегодня, 10 августа, о введении ограничений стало известно в 05:43 утра

В Татарстане спустя три часа сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщило МЧС России. Напомним, что сегодня, 10 августа, о введении ограничений стало известно в 05:43 утра.

Информации о введении запрета на прием или выпуск самолетов из аэропортов Казани и Нижнекамска не поступало.

Дмитрий Зайцев

