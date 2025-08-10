В аэропорту Казани задержаны несколько авиарейсов

Ранее в Татарстане вводили режим беспилотной опасности

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

10 августа 2025 года в международном аэропорту Казани произошла задержка нескольких рейсов. Речь идет о рейсах, среди которых:

Рейс N4 авиакомпании «Северный ветер» по маршруту Казань — Санкт-Петербург. Планируемое время вылета: 09:40, новое время: 11:50.

Рейс N4 60 авиакомпании «Северный ветер» по маршруту Казань — Москва (Шереметьево). Планируемое время вылета: 10:25, новое время: 12:10.



Рейс DP 957 авиакомпании «Победа» по маршруту Казань — Анталья. Планируемое время вылета: 11:20, новое время: 12:35.



Рейс U6 507 авиакомпании «Уральские Авиалинии» по маршруту Казань — Сочи. Планируемое время вылета: 11:35, новое время: 14:20.



Все задержанные рейсы выполняются из терминалов 1А и 2 аэропорта. Пассажирам рекомендуется следить за информацией на информационных табло и уточнять актуальное время вылета у представителей авиакомпаний.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане 10 августа вводили режим беспилотной опасности. Он действовал порядка трех часов.

Дмитрий Зайцев