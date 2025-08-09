Рустам Минниханов поручил обеспечить готовность школ к новому учебному году

В рамках нацпроектов и республиканских программ капитально отремонтируют 213 объектов образования

Раис Татарстана Рустам Минниханов в преддверии начала нового учебного года напомнил, что в республике за школьные парты сядут свыше 521 тысячи учащихся, среди которых около 49 тысяч первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Рустам Минниханов отдал распоряжение профильным структурам строго контролировать качество проводимых ремонтных и строительно-монтажных работ, обеспечив своевременность завершения всех мероприятий и полную готовность образовательных учреждений к началу нового учебного года.

Согласно заявленным планам, в рамках реализации национальных проектов и региональных программ в течение текущего года планируется провести капитальный ремонт 213 объектов сферы образования, в том числе 33 школ, 11 детских садов, 12 учебных корпусов общежитий и 74 пищеблоков. Помимо ремонта, ведется строительство восьми новых школ на 5 251 ученическое место, в том числе трех дополнительных корпусов.



Дмитрий Зайцев