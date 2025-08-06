Школьный автопарк Татарстана пополнился 57 новыми автобусами
В ближайшее время запланирована передача еще одной партии автобусов
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от 57 новых школьных автобусов представителям образовательных организаций из 20 районов республики. Церемония передачи состоялась сегодня, 6 августа.
В ближайшее время запланирована передача еще одной партии автобусов, которая позволит обновить автопарк остальных муниципальных образований Татарстана.
По инициативе Минниханова, с 2020 года республика активно инвестирует в обновление школьного автотранспорта. За этот период было закуплено 567 новых автобусов.
Общий автопарк школьных автобусов в Татарстане насчитывает 822 машины, которые ежедневно перевозят 28 368 детей из отдаленных населенных пунктов в школы.
— Мы продолжаем активную работу по обновлению школьного автотранспорта. В этом году наши школы получат 140 автобусов, — заявил Минниханов. Он выразил уверенность в том, что благодаря новым автобусам дорога к знаниям для детей станет еще безопаснее и комфортнее.
Ранее в Кукморе состоялось торжественное открытие нового корпуса для размещения начальных классов средней школы №3.
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