Школьный автопарк Татарстана пополнился 57 новыми автобусами

В ближайшее время запланирована передача еще одной партии автобусов

Фото: скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от 57 новых школьных автобусов представителям образовательных организаций из 20 районов республики. Церемония передачи состоялась сегодня, 6 августа.

В ближайшее время запланирована передача еще одной партии автобусов, которая позволит обновить автопарк остальных муниципальных образований Татарстана.

По инициативе Минниханова, с 2020 года республика активно инвестирует в обновление школьного автотранспорта. За этот период было закуплено 567 новых автобусов.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Общий автопарк школьных автобусов в Татарстане насчитывает 822 машины, которые ежедневно перевозят 28 368 детей из отдаленных населенных пунктов в школы.

— Мы продолжаем активную работу по обновлению школьного автотранспорта. В этом году наши школы получат 140 автобусов, — заявил Минниханов. Он выразил уверенность в том, что благодаря новым автобусам дорога к знаниям для детей станет еще безопаснее и комфортнее.

Ранее в Кукморе состоялось торжественное открытие нового корпуса для размещения начальных классов средней школы №3.

Рената Валеева