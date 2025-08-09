Подросток расстрелял людей на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Среди пострадавших — 18-летняя девушка, 19-летний юноша и 65-летний мужчина

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Инцидент произошел на одной из самых оживленных улиц Нью-Йорка — Таймс-сквер. По информации издания New York Post, в результате стрельбы пострадали три человека. Об этом сообщает RT.

По данным издания, стрелком оказался несовершеннолетний — 17-летний подросток. По предварительным данным, стрельба произошла после конфликта, однако детали ссоры и личность оппонентов пока не раскрываются.

Среди пострадавших — 18-летняя девушка, 19-летний юноша и 65-летний мужчина. Все они были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Их состояние и характер полученных ранений не уточняются.

Дмитрий Зайцев