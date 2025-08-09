Житель Набережных Челнов предстанет перед судом за покушение на убийство
Следствием установлено, что преступление произошло 17 июня 2025 года
Следствием установлено, что преступление произошло 17 июня 2025 года. Инцидент случился во время совместного застолья, когда между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Татарстана.
Во время ссоры злоумышленник нанес знакомому множественные ножевые ранения — не менее 18 ударов в различные части тела. Пострадавшего своевременно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ему необходимую помощь.
По результатам расследования суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане за прошедшие сутки произошло четыре пожара.
