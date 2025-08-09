Житель Набережных Челнов предстанет перед судом за покушение на убийство

Следствием установлено, что преступление произошло 17 июня 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Следствием установлено, что преступление произошло 17 июня 2025 года. Инцидент случился во время совместного застолья, когда между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Татарстана.

Во время ссоры злоумышленник нанес знакомому множественные ножевые ранения — не менее 18 ударов в различные части тела. Пострадавшего своевременно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ему необходимую помощь.

По результатам расследования суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дмитрий Зайцев