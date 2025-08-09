Новости общества

12:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Нижнекамска Беляев — об угрозе атаки БПЛА: «Ситуация под контролем»

11:24, 09.08.2025

Ранее в районе объявили угрозу беспилотной атаки. Она действует с 10.06

Глава Нижнекамска Беляев — об угрозе атаки БПЛА: «Ситуация под контролем»
Фото: Динар Фатыхов

Глава Нижнекамска Радмир Беляев прокомментировал сообщение об угрозе атаки беспилотниками объектов инфраструктуры района.

По его словам, ситуация находится на контроле и все необходимые мероприятия проведены.

Ранее власти Альметьевского района заявили об отсутствии угрозы.

Напомним, что об угрозе атаки МЧС России предупреждало сразу три района Татарстана — Альметьевск, Елабугу и Нижнекамск.

При этом на протяжении уже почти 12 часов в республике действует режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыты на прилет и вылет. Жители республики массово жалуются на сбои в работе сотовой связи.

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также