Глава Нижнекамска Беляев — об угрозе атаки БПЛА: «Ситуация под контролем»
Ранее в районе объявили угрозу беспилотной атаки. Она действует с 10.06
Глава Нижнекамска Радмир Беляев прокомментировал сообщение об угрозе атаки беспилотниками объектов инфраструктуры района.
По его словам, ситуация находится на контроле и все необходимые мероприятия проведены.
Ранее власти Альметьевского района заявили об отсутствии угрозы.
Напомним, что об угрозе атаки МЧС России предупреждало сразу три района Татарстана — Альметьевск, Елабугу и Нижнекамск.
При этом на протяжении уже почти 12 часов в республике действует режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыты на прилет и вылет. Жители республики массово жалуются на сбои в работе сотовой связи.
