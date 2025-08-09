Администрация Альметьевска — о возможной атаке БПЛА: «Угрозы в районе нет»
Ранее МЧС заявило об угрозе в Елабуге, Альметьевске и Нижнекамске и призвало людей спуститься в укрытия
Администрация Альметьевска прокомментировала ситуацию с вероятностью атаки украинских беспилотников на объекты муниципалитета.
— На данный момент угрозы в Альметьевском районе нет. Ситуация находится на контроле, — сообщается в телеграм-канале администрации.
Напомним, что сегодня, 9 августа, с 10.06 в Альметьевске, Елабуге и Нижнекамске были введены ограничения из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщало МЧС России. При этом в 00.41 на территории всего Татарстана действует режим «Беспилотная опасность». Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не выпускают и не принимают самолеты.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».