В Альметьевске, Елабуге и Нижнекамске объявили угрозу атаки БПЛА

Жителей попросили спуститься в укрытие

В Альметьевске, Елабуге и Нижнекамске объявили угрозу атаки БПЛА. В Альметьевске, Елабуге и Нижнекамске объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, меры введены с 10:06 утра.

— Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие, будьте бдительны, — отмечается в сообщении.

Напомним, что сегодня, 9 августа с 00:41 в Татарстане действует режим беспилотной опасности. В 08:54 МЧС сообщило о введении плана «Ковер». Аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не выпускают самолеты.

Дмитрий Зайцев