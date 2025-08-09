Татарстанцы массово жалуются на неработающую мобильную связь — DownDetector

С полуночи 9 августа жители республики оставили почти 1,5 тыс. жалоб

Фото: скриншот с сайта downdetector.su

По состоянию на 09.25 утра 9 августа в Татарстане действует режим беспилотной опасности и план «Ковер». Соответствующая информация была опубликована как МЧС России, так и Росавиацией. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыты на прилет и вылет. Как отметили в Росавиации, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В это же время жители Татарстана массово жалуются на неработающую сотовую связь, а также проблемы со входами в приложения банков. Об этом говорится в сообщении сервиса по мониторингу сбоев DownDetector.

С начала суток сервис зафиксировал 1 486 обращений с ключевыми словами «Нижнекамск», «Казань», «не работает инет», а также с перечислением некоторых операторов мобильной связи. Только за последний час было обработано 49 жалоб.

Дмитрий Зайцев