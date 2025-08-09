В Татарстане ввели план «Ковер» — МЧС России
Ранее на территории республики были введены ограничения из-за беспилотной опасности
Сегодня, 9 августа, с 09.54 на территории Татарстана действует план «Ковер». Об этом сообщило МЧС России.
Ранее ведомство сообщало о введении ограничений из-за беспилотной опасности. Указанные ограничения действуют с 00.41. Информации об изменениях режима работы республиканских аэропортов не поступало.
Напомним, что Минобороны России сообщило о ликвидации 97 украинских БПЛА на территории России в ночь с 8 на 9 августа.
