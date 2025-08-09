В аэропортах Казани и Нижнекамска введены ограничения на прием и выпуск — Росавиация
Ранее в Татарстане ввели план «Ковер»
Официальный телеграм-канал Росавиации сообщил о введении ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска.
— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточняется в официальном телеграм-канале
Вместе с этим аналогичные меры были установлены в авиагаванях Владикавказа, Калуги, Самары и Ульяновска.
Сегодня, 9 августа, в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщило МЧС России в 00.41, позднее, в 08.54, ведомство усилило ограничения — ввели план «Ковер».
Напомним, что Минобороны России сообщило о ликвидации 97 украинских БПЛА на территории России в ночь с 8 на 9 августа.
