В Татарстане снизились цены на новые автомобили

Наиболее заметное снижение цен наблюдается на китайские кроссоверы Haval

Фото: Роман Хасаев

Средняя цена на новый автомобиль в Татарстане снизилась до 2,62 млн рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авто.ру Оценка».

По данным исследования, в июле средняя стоимость нового автомобиля в регионе составила 2,62 млн рублей, что на 2,1% ниже, чем в июне. Наиболее заметное снижение цен наблюдается на китайские кроссоверы Haval.

В частности, средняя цена популярного кроссовера Haval Jolion уменьшилась на 3,1% и составила 2,48 млн рублей. Haval H5 подешевел на 2,6%, до 3,94 млн рублей, а Haval M6 — на 2,2%, до 2,21 млн рублей.

Эксперты полагают, что снижение цен на автомобили Haval может быть связано с обновлением модельного ряда, выходом на рынок новых конкурентных предложений, а также корректировкой ценовой политики дилерами.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В целом по России средняя стоимость нового китайского автомобиля составила 3,52 млн рублей, снизившись на 1,6% в месячном выражении. Сокращение средней стоимости китайских автомобилей продолжается уже пятый месяц подряд, а с начала 2025 года она упала на 3,4%.

В то же время средние цены на новые российские автомобили демонстрируют наибольшую стабильность: месячное снижение составило лишь 0,1%, а с начала года — 0,8%.

Автомобили, не поставляемые в Россию официально, показали наибольшую динамику снижения средней стоимости: за месяц она упала более чем на 4%, а год к году — на 13,6%.

С начала 2025 года более 67% проданных в России легковых автомобилей были выпущены в 2024 и 2023 годах.

Рената Валеева