Казанские мужчины испытывают страх при знакомстве с красивыми женщинами

При этом половина опрошенных считают, что привлекательные дамы остаются одинокими из-за завышенных требований

Большинство казанских женщин (62%) уверены, что счастье не зависит от внешности. Однако 45% признались, что сталкивались с предвзятым отношением из-за «слишком красивой» внешности. Таким мнением поделились жительницы Казани, принявшие участие в исследовании дейтинг-сервиса Mamba, посвященном восприятию женской красоты в современном обществе. Опрос охватил 2 800 респондентов старше 18 лет из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Мнение мужчин оказалось противоречивым: 53% считают, что внешние данные не определяют счастья, но 28% уверены, что привлекательным людям достается больше привилегий.

Несмотря на это, почти половина казанских мужчин (47%) признались, что боятся знакомиться с красивыми женщинами из-за страха отказа. 56% респондентов считают, что привлекательные дамы остаются одинокими из-за завышенных требований. Основные опасения половины опрошенных мужчин связаны с предполагаемой завышенной самооценкой партнерши, а также с финансовыми запросами (40%) и сомнениями в искренности намерений (41%).

Также казанцы в своих ответах отметили, что первое впечатление формируется на основе разных характеристик: 25% обращают внимание на фигуру, 19% ценят харизму, 16% ищут интеллект, а 20% ценят доброту. Красивое лицо как главный фактор отметили лишь 18%.

51% мужчин считают, что красота важна только на старте отношений, а 45% готовы прекратить отношения при отсутствии духовной близости. Исследование показало, что в Казани красота остается важным, но не определяющим фактором в отношениях.

