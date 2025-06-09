В Татарстане за год развелись более 13,5 тыс. пар, больше половины от зарегистрированных

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в 2024 году зафиксировано более 23,6 тысячи свадеб. Однако согласно докладу о положении молодежи и ходе реализации молодежной политики в республике, значительная часть этих союзов распадается. За прошедший год в республике развелось 13,5 тысячи пар.

Несмотря на высокое число разводов, наблюдается позитивная тенденция к их снижению. В 2024 году количество разводов уменьшилось на 5,3% по сравнению с 2023 годом (14 266 разводов). Наиболее распространенный возрастной диапазон разводящихся пар — от 31 до 35 лет.

Динамика браков в республике за последние годы неоднозначна. После спада в 2020 году (15 772 женщины и 14 961 мужчина в возрасте от 14 до 35 лет вступили в брак), количество свадеб неуклонно росло, достигнув пика в 2022 году (27,4 тыс.). В 2024 году число браков среди женщин 14—35 лет составило 17 470, причем почти половина (48,4%) — это девушки в возрасте 18—24 лет. Среди мужчин наиболее активны в заключении браков мужчины 25—30 лет.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Самыми популярными месяцами для свадеб в Казани являются летние месяцы — июнь и июль, за ними следует август. Наименее популярный месяц для заключения брака — январь.

Рената Валеева