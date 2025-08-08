В Думу внесут законопроект о выделении платы за ремонт в отдельную строку в квитанциях ЖКХ

Законопроект также отрегулирует отношения между управляющими организациями и другими лицами

Фото: Реальное время

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ подготовил законопроект, предлагающий выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа в составе платы за содержание жилого помещения. Документ планируется внести на рассмотрение в осеннюю сессию Думы, передает РИА «Новости».



Прозрачность начислений, сбора и расходования средств, а также выполнения мероприятий программы текущего ремонта будет обеспечиваться за счет размещения соответствующей информации в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Обязанность по размещению информации будет возложена на лицо, ответственное за управление многоквартирным домом (МКД).

Законопроект также регулирует отношения между управляющими организациями и другими лицами, управляющими многоквартирными домами, при смене способа управления или управляющей организации.

Документ вводит понятие «программа текущего ремонта», которая должна разрабатываться лицом, осуществляющим управление МКД. Порядок разработки, внесения изменений и контроля за реализацией программы со стороны жильцов будет устанавливаться правительством РФ. Утверждение программы предлагается отнести к полномочиям общего собрания собственников помещений в доме с возможностью делегирования этого вопроса совету дома.



Татарстан получит 3,4 млрд рублей в рамках казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) для реализации проектов в сфере ЖКХ.



Рената Валеева