Татарстан получит 3,4 млрд рублей на развитие ЖКХ

Зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что всего было одобрено почти 47 млрд рублей на 20 проектов в 10 регионах страны

Фото: Максим Платонов

Татарстан получит 3,4 млрд рублей в рамках казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) для реализации проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что всего было одобрено почти 47 млрд рублей на 20 проектов в 10 регионах страны.

Эти средства пойдут на строительство и модернизацию систем водо— и теплоснабжения, водоотведения, котельных и очистных сооружений. Все проекты направлены на улучшение качества жизни людей и обновление существующей инфраструктуры.

— Это важно для развития территорий в комплексе. Теперь регионам надо держать на контроле выполнение всех задач, — уточнил Хуснуллин.

Напомним, что в Татарстане необходимо заменить почти 9 тыс. км коммунальных сетей, или 33,2% от общего числа. В этом году планируется отремонтировать 485,3 км сетей.



Анастасия Фартыгина