Арт-пространство Werk возобновит работу в новом формате концертной площадки

Фото: Максим Платонов

Арт-пространство Werk снова открывает свои двери, но теперь это будет концертная площадка с обновленной концепцией и новой командой. После закрытия, о котором стало известно более двух месяцев назад, команда решила изменить формат работы, чтобы сосредоточиться на организации концертов, сообщили организаторы в соцсетях.

— Это была не шутка, а грустная новость для нас и для многих из вас, — говорят организаторы.

Несмотря на изменения, Werk сохранит свое название и продолжит развиваться, хотя прежняя команда, отвечавшая за программу, и арт-дирекшен больше не будут участвовать в проекте.

Вечеринки также будут проходить в новом формате, но с меньшей регулярностью.

— Возможно, мы сохраним несколько ваших любимых флагманских вечеринок, — добавляют организаторы.

Анастасия Фартыгина