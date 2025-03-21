Арт-пространство Werk в Казани объявило о закрытии

Фото: Максим Платонов

Арт-пространство Werk в Казани объявило о своем закрытии, последний день работы назначен на 30 мая. До этого момента остается всего 10 недель, и пространство запускает обратный отсчет, сообщили организаторы в соцсетях.

Werk, расположенное на территории бывшей мебельной фабрики, зарекомендовало себя как независимое музыкальное арт-пространство, объединяющее музыку, искусство и творческую свободу. Здесь проводились концерты, вечеринки и культурные мероприятия.

Werk открыло свои двери 5 июля 2019 года и с тех пор стало местом проведения множества значимых событий, где выступали как начинающие, так и известные артисты. Проект был основан Русланом Чижовым, Людмилой Забрусковой и Ильей Файнбергом.

