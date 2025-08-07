Правительство РФ обсудило меры поддержки судостроительной отрасли

По результатам встречи поручено сформировать реестр судов, подлежащих списанию, и на основе этого документа разработать предложения по расширению программы льготного лизинга гражданских судов

Фото: Динар Фатыхов

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел серию важных совещаний, посвященных развитию судостроительной отрасли и обновлению гражданского флота России. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

На первом совещании обсуждались вопросы реализации программы льготного лизинга гражданских судов. В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, а также представители Минтранса, Минэкономразвития, судостроительных и транспортных компаний.

Министр промышленности и торговли представил предложения по корректировке параметров программы льготного лизинга, направленные на поддержку финансовой стабильности отрасли в текущих экономических условиях. По итогам встречи первый вице-премьер поручил министерствам проработать возможность опережающего финансирования судостроителей из средств ФНБ, а также разработать меры по увеличению загрузки российских верфей.

Отдельно Денис Мантуров совместно с вице-премьером Виталием Савельевым провел совещание по мерам стимулирования обновления российского флота. В обсуждении приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, представители профильных министерств, судостроительных компаний и основных грузоотправителей.

Участники совещания подробно рассмотрели вопросы, связанные с эксплуатацией устаревшего флота, а также обсудили практические механизмы обновления гражданского флота. Особое внимание было уделено балансу интересов отрасли и бюджета страны.

По результатам встречи Минтрансу, Минпромторгу, Минэнерго и Минэкономразвития поручено сформировать реестр судов, подлежащих списанию, и на основе этого документа разработать предложения по расширению программы льготного лизинга гражданских судов.

Дмитрий Зайцев