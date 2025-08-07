Парусно-моторные катамараны свяжут Казань и Чувашию речными экскурсиями
Рассматриваются варианты, включающие Новочебоксарск, Козловку, Мариинский Посад, Свияжск и Казань
В Чувашии планируют создать монофлот парусно-моторных катамаранов для проведения регат и межрегиональных экскурсий, в том числе с заходом в столицу Татарстана. Об этом сообщил руководитель Федерации парусного спорта Чувашской Республики Алексей Шлямин, пишет ТАСС.
Проект предусматривает создание флота из одинаковых девятиметровых катамаранов, пригодных как для туристических маршрутов, так и для спортивных мероприятий на воде. Каждый катамаран рассчитан на 11 человек. До конца августа ожидается поставка двух судов, которые будут протестированы на маршрутах уже в этом году.
— В этом году в тестовом режиме пройдем [маршруты], чтобы упаковать этот продукт за зиму и предложить гостям [в 2026 году] готовый туристический маршрут, — пояснил Шлямин.
Рассматриваются варианты, включающие Новочебоксарск, Козловку, Мариинский Посад, Свияжск и Казань.
— [Есть] идея за световой день дойти до Свияжска, где уже подключатся коллеги из Татарстана, а на следующий день доплыть до Казани. Не все же в Турцию и Хорватию ездить, можно приезжать к нам и нашу акваторию использовать, — добавил Шлямин.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».