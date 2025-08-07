В России впервые возбуждено дело против «дроповода»

Поводом послужили показания одного из «дроперов», который воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности

Фото: Максим Платонов

В России впервые возбуждено уголовное дело против «дроповода», лица, занимающегося перепродажей электронных средств платежей мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Поводом послужили показания одного из «дроперов», который воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности и сообщил следствию информацию о лицах, которым передавал контроль над оформленными на его имя банковскими счетами.

— Один из дроперов воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности и сообщил следствию сведения о тех, кому передал в управление открытый на него счет. На основании его показаний возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 187 УК России, — сообщила Волк.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе обыска по месту регистрации «дроповода» были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, предположительно использовавшиеся для хищения денежных средств у граждан.

Задержанному предъявлено обвинение, и в настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за передачу личных банковских карт и данных электронных кошельков третьим лицам за вознаграждение.



Рената Валеева