В России ввели уголовную ответственность за передачу банковских карт мошенникам

Фото: Василя Ширшова

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за передачу личных банковских карт и данных электронных кошельков третьим лицам за вознаграждение. Так называемые «дропперы», лица, предоставляющие свои платежные инструменты мошенникам для проведения незаконных операций, теперь будут нести серьезное наказание.

Закон направлен на борьбу с мошенническими схемами, где злоумышленники используют «дропперов» для обналичивания похищенных средств и затруднения отслеживания преступлений. Ранее, несмотря на свою роль в преступных схемах, «дропперы» часто избегали ответственности, выступая лишь в качестве посредников.



Новый закон предусматривает следующие меры ответственности:

За передачу данных электронных платежных средств из корыстных побуждений — штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Для организаторов преступных схем («дропповодов») — штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

Зимой 2025 года мошенники обманом завладели социальными выплатами пенсионерки из Лаишевского района, полученными ею в связи с гибелью супруга в зоне проведения СВО.



Рената Валеева