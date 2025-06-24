В России ввели уголовную ответственность за передачу банковских карт мошенникам
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за передачу личных банковских карт и данных электронных кошельков третьим лицам за вознаграждение. Так называемые «дропперы», лица, предоставляющие свои платежные инструменты мошенникам для проведения незаконных операций, теперь будут нести серьезное наказание.
Закон направлен на борьбу с мошенническими схемами, где злоумышленники используют «дропперов» для обналичивания похищенных средств и затруднения отслеживания преступлений. Ранее, несмотря на свою роль в преступных схемах, «дропперы» часто избегали ответственности, выступая лишь в качестве посредников.
Новый закон предусматривает следующие меры ответственности:
- За передачу данных электронных платежных средств из корыстных побуждений — штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
- Для организаторов преступных схем («дропповодов») — штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.
Зимой 2025 года мошенники обманом завладели социальными выплатами пенсионерки из Лаишевского района, полученными ею в связи с гибелью супруга в зоне проведения СВО.
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