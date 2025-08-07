Спрос на работников сельского хозяйства в Татарстане снизился на треть

В Татарстане это снижение составило 31%

Фото: Рустем Газизов

В первом полугодии 2025 года в ПФО работодатели разместили 19,2 тыс. вакансий в сфере сельского хозяйства. При этом в Татарстане, занимающем второе место по спросу на аграрных специалистов в ПФО, наблюдается существенное снижение количества вакансий. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики hh.ru.

Согласно исследованию, спрос на кадры в агросфере в ПФО в целом снизился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В Татарстане это снижение составило 31%, где за первое полугодие работодатели открыли 2,4 тыс. вакансий. Лидером по спросу на аграриев в ПФО является Башкортостан, на который приходится 23% всех вакансий.

Несмотря на снижение спроса, зарплаты в сельском хозяйстве в Татарстане показывают положительную динамику. В среднем по ПФО зарплаты в агросфере выросли на 7%, а медиана составила 94,7 тыс. рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Татарстане средняя зарплата в сельском хозяйстве составила 93,2 тыс. рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Республика занимает третье место в ПФО по уровню зарплат в аграрной сфере, уступая Башкортостану (152,5 тыс. рублей) и Оренбургской области (104,4 тыс. рублей).

Наиболее значительный рост зарплат в процентном соотношении отмечен в Марий Эл и Саратовской области (на 13%), Башкортостане (на 12%), Нижегородской области и Удмуртии (на 11%). Самые низкие зарплаты в агросфере предлагаются в Кировской области (74,4 тыс. рублей), Марий Эл (79 тыс. рублей) и Пензенской области (80,9 тыс. рублей).

Вчера Рустам Минниханов проверил ход уборочной кампании и развитие животноводства в Сабинском, Тюлячинском и Кукморском районах Татарстана.

Рената Валеева