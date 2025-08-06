Минниханов оценил ход уборочной кампании и развитие животноводства в Сабинском районе

На данный момент собран 31% урожая от общей площади

Фото: скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил облет полей Сабинского района, чтобы лично ознакомиться с ходом уборочных работ. В ходе визита он встретился с механизаторами, руководителями хозяйств и главами поселений.

Глава Сабинского района доложил, что уборка урожая ведется полным ходом, задействована вся имеющаяся техника. На данный момент собран 31% урожая от общей площади.

Министр сельского хозяйства и продовольствия отметил, что в районе на системной основе проводится обновление сельскохозяйственной техники. Кроме того, Сабинский район известен организованной работой по линии кооперативов. Минниханов выразил благодарность сельчанам за их труд в напряженное время уборки и пожелал им дальнейших успехов.

Реальное время / realnoevremya.ru

В рамках поездки раис республики посетил животноводческий комплекс КФХ «Мухаметшин З.З.» в Сабинском районе. За последние три года на ферме были введены в эксплуатацию три коровника на 390, 200 и 200 голов соответственно.

Минниханову сообщили о текущем строительстве еще одного коровника, рассчитанного на 400 голов. Завершение первой очереди строительства запланировано на октябрь текущего года, а ввод второй очереди ожидается в 2026 году.

Ранее Минниханов посетил Кукморский район с целью ознакомления с ходом уборочных работ.

Рената Валеева