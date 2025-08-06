Рустам Минниханов проверил ход уборочной кампании в Тюлячинском районе

Глава района сообщил, что уборка урожая выполнена на 35%. В поле работают более 50 комбайнов, а средний урожай составляет 38 центнеров с гектара

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов, раис Татарстана, посетил Тюлячинский район, чтобы ознакомиться с ходом уборочных работ. На встрече с механизаторами и руководителями сельскохозяйственных хозяйств он обсудил текущее состояние дел в аграрной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Глава района Айрат Фатхуллин сообщил, что уборка урожая выполнена на 35%. В поле работают более 50 комбайнов, а средний урожай составляет 38 центнеров с гектара.

Минниханов пожелал удачи труженикам села в их работе. Он также напомнил главам поселений о важности поддержки семей участников специальной военной операции.

В ходе визита раис ознакомился с работой комплекса по хранению и переработке семян ООО «Август-Тюлячи». Это высокотехнологичное оборудование обеспечивает многоступенчатую очистку, калибровку и защитную обработку зерна. Проект ориентирован на производство высококачественных семян озимой и яровой пшеницы, гороха и других культур.

Напомним, что Минниханов оценил ход уборочной кампании и развитие животноводства в Сабинском районе.



Анастасия Фартыгина