Минниханов оценил ход уборочной кампании в Кукморском районе

В среднем там собирают около 50 центнеров зерна с гектара

Фото: скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Кукморский район с целью ознакомления с ходом уборочных работ. В поездке его сопровождал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Оба осмотрели поля и ознакомились с технологиями уборки урожая. На месте состоялась встреча с механизаторами, занятыми в уборочной кампании, а также с руководителями хозяйств, инвесторами и активом Кукморского района.

Глава района доложил о ходе уборочной кампании, отметив, что в среднем собирают около 50 центнеров зерна с гектара. Он также подчеркнул, что район занимает первое место в республике по производству молока.

скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

Зяббаров отметил необходимость активизации работы с личными подсобными хозяйствами в районе.

Минниханов высоко оценил достижения Кукморского района, назвав его по многим показателям примером для других. В общении с главами поселений он заверил, что, несмотря на существующие сложности, все государственные программы будут сохранены.



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Рената Валеева