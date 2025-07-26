Районы Татарстана приступили ко второму укосу многолетних трав

Наиболее эффективно поработали по обеспечению кормами Елабужский, Сабинский, Камско-Устьинский, Кукморский, Бавлинский, Тюлячинский районы

Фото: Реальное время

Хозяйства в 38 районах Татарстана приступили к уборке второго укоса многолетних трав, скошено 78 тыс. га. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В то же время сельхозформирования республики ведут уборку однолетних трав и кормосмесей. В 40 районах скошено 83 тыс. га, что составляет 67% от плана. Кормозаготовка в районах продолжается.

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам Зяббарова, подходит к завершению заготовка кормов для личных подсобных хозяйств. На текущую дату заготовлено 518 тыс. тонн сена, что составляет 114% от потребности. С учетом переходящего остатка 2024 года, обеспеченность населения кормами составляет 129%.

Наиболее эффективно поработали по обеспечению кормами Елабужский, Сабинский, Камско-Устьинский, Кукморский, Бавлинский, Тюлячинский районы, где обеспеченность кормами превысила 150%.

20 июля раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом уборочных работ в Алексеевском районе.

Рената Валеева