Районы Татарстана приступили ко второму укосу многолетних трав
Наиболее эффективно поработали по обеспечению кормами Елабужский, Сабинский, Камско-Устьинский, Кукморский, Бавлинский, Тюлячинский районы
Хозяйства в 38 районах Татарстана приступили к уборке второго укоса многолетних трав, скошено 78 тыс. га. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
В то же время сельхозформирования республики ведут уборку однолетних трав и кормосмесей. В 40 районах скошено 83 тыс. га, что составляет 67% от плана. Кормозаготовка в районах продолжается.
По словам Зяббарова, подходит к завершению заготовка кормов для личных подсобных хозяйств. На текущую дату заготовлено 518 тыс. тонн сена, что составляет 114% от потребности. С учетом переходящего остатка 2024 года, обеспеченность населения кормами составляет 129%.
Наиболее эффективно поработали по обеспечению кормами Елабужский, Сабинский, Камско-Устьинский, Кукморский, Бавлинский, Тюлячинский районы, где обеспеченность кормами превысила 150%.
20 июля раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом уборочных работ в Алексеевском районе.
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